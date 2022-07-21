"Без практики, без офіційних матчів дуже важко зрозуміти, на якому ти рівні зараз перебуваєш. Тонусу нашим футболістам не вистачатиме. Благодійні матчі це чудово і потрібно зараз, але це не змусить викластися футболіста на повну.

Динамо – Фенербахче – 0:0 – відеоогляд матчу ЛЧ

Всім відомо, що Фенербахче – це гранд турецького чемпіонату. Сильний клуб, у складі якого зібрані досвідчені виконавці. Турецькі гравці здебільшого дуже технічні. З ними слід бути дуже уважними. Я помітив, що часто турецькі клуби, коли програють – здаються на милість переможцю. Динамо дуже важливо повести в рахунку, тоді буде простіше впоратися із суперником.

Багато хто сподівається на досвід Мірчі Луческу. Але для мене румун був тренером у донецькому Шахтарі. Я не бачу його тренером у Динамо. У Києві він чужий. Щодо Жезуша, то він багато чого всім довів. Ми бачили його рік тому у Києві, коли він приїжджав із Бенфікою до столиці України. Той матч завершився внічию – 0:0. Зрештою, головні тренери лише готують футболістів. А вже гравці на футбольному полі намагаються все виконати.

Динамо, щоб пройти турецький клуб, потрібно бути на голову вище за суперника. Потрібно у кожному епізоді перемагати, адже це Ліга чемпіонів", – сказав Ващук у коментарі SportArena.

Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо і Фенербахче в рамках 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів завершився внічию – 0:0. Матч-відповідь відбудеться 27 липня, початок о 20:00.

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