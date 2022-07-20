Поединок, как и онлайн-трансляция Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Киевляне после 12 декабря 2021 года проводили только товарищеские матчи. Сегодня –первая официальная игра взрослых украинских клубов с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашей родины. Из-за зверств рашистов домашний поединок вынужденно проходил в польском городе Лодзь. Фенербахче еще никогда не побеждал Динамо. Жорже Жезуш очень хотел переписать эту историю. Турецкий гранд под руководством нового тренера выглядел посолиднее в спаррингах, чем киевляне, основа которых дольше отдыхала из-за серии матчей сборной Украины в июне. Неудивительно, что именно "канарейки" диктовали условия на старте встречи.

Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляция матча ЛЧ – Луческу возвращает в состав лидера после травмы, есть неожиданности

Первый удар за турками. Один новичок Диего Росси подал со штрафного, другой (Джошуа Кинг даже в спаррингах не успел дебютировать) вспомнил свое прошлое в АПЛ и головой дал выше. Динамо ответило дальней попыткой Дубинчака, неожиданно вытеснившего Караваева в запас. Вербич взорвался на фланге, отборолся и протолкнул. Левый защитник киевлян поспешно бахнул в блок. Киев трезво оценил свои силы и отдал мяч на старте встречи, делая ставку на быстрые выбегания в контратаки. Целых 4 стандарта заработал Фенербахче в первые минут 10. Кроме первой, все остальные подачи Росси были не слишком удачными.

А вот вам и последствия столь глухой обороны. Кендзера и Цыганков довольно пассивно наблюдают, как Росси катит на партнера левее, который подает в сердце штрафной, где Эннер Валенсия едва не наказал Попова за потерю своего игрока – Бущан эффектно вытащил. Позволяем и из-за пределов периметра стрелять, мимо цели. Загубил классную контру Вербич. Беседин блестяще зацепился за мяч в центре поля. Буяльский разогнал наступление, Шапаренко перспективно открывался. Однако Вербич затормозил и начал искать привычный путь через Цыганкова пасом поперек поля – это не могло хорошо закончиться.

Попов на этот раз внимательно следил за Валенсией. Денис жестко поставил ногу и заблокировал удар метров с 11. Турецкие журналисты увидели фол на пенальти, но судья позволял жестко бороться обеим командам, и динамовцы не меньше раз в отчаянии разводили руками после похожих эпизодов. Дубинчак очень неплохо вырезал на Беседина, которому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть и расстрелять с нескольких метров. И снова Артем божественно начинает атаку. Второй раз зацепился Беседин в центре после выноса и элегантно пяткой развернул атаку. Кендзера прострелил, Вербич пробил в касание, но опять не очень удачное последнее действие от словенца.

Кадиоглу неплохо крутил издалека, но по центру. Третий сейв Бущана фиксируем, однако. У Динамо только заблокированный удар Дубинчака и промах Вербича за 35 минут. Попытка высокого прессинга киевлян чуть не завершилась фиаско. Турки быстренько прошли во владения Бущана. Первую волну атаку завершил перехват Дубинчака. Но Фенер попробовал еще, и уже удар Кахведжи чуть ли не с вратарской линии заблокировал Попов на пару с соперником (Кинг неудачно подставился). Заборный в классном подкате подчищает за партнерами. Практически все защитники Динамо уже страховали друг друга в пределах штрафной – все это выглядело очень угрожающе.

Бущан выручал, но к концу первого тайма ошибся, выпустив снаряд в своей вратарской. Забарный весь тайм страховал и здесь сыграл внимательно, подстраховав Георгия. Фенер владеет преимуществом, Динамо пытается прикрывать слабости своей неидеальной формы отказом от контроля и излишних рисков, не гребуя срывом атаки с помощью тактических нарушений правил. Много фолов от Кендзеры на правом фланге обороны (по меньшей мере 4) – удивительно, что динамовцы обошлись без желтых карточек. Впрочем, команда Жезуша ничего не может выжать из этих стандартов. У Динамо активнее работает левый фланг атаки силами Дубинчака. Позиционные же атаки преимущественно получают шанс на жизнь, когда выносы идут в сторону Беседина, качественнее цепляющегося за эти мячи.

В перерыве только Жезуш что-то поменял. Вместо центрального защитника Азиза вышел Тиссеран. Росси заставил Сидорчука выплевывать легкие. Капитан Динамо добежать то добежал, но дальше позволил легко пробросить мяч мимо себя. Уругваец прошел еще ближе к центру, а вот в части удара уже себя откровенно переоценил. Попов еще в первом тайме пристреливался, но вместо удара получился легким кивок. На старте второй половины Денис откликнулся на блестящую подачу Цыганкова со штрафного, однако нырял за мячом, поэтому также не сумел пробить акцентированно и точно.

Сидорчук неудачным приемом чуть не вывел Кинга в свою штрафную, Кендзера подстраховал. Беседин и Буяльский прессингом заставили ошибиться Салая. Цыганков отбросил в центр, а Сидорчук откровенно поспешил с ударом на периметре. Партнеры открывались, можно было разыграть с преимуществом 6 против 5, а не лихорадочно пулять рядом со штангой. Ничего себе Сидорчук накрутил соперника, бросив между ног. Капитан Динамо будто с каждой минутой набирает, хотя слишком грубо сфолил в центре поля, с помощью локтя остановив соперника. Атаку удалось развернуть на левый фланг, а там у Шапаренко не получился удар.

Вот с прицелом у Динамо туговато, однако во всем остальном (по тем же ударам 4:1) после перерыва общий игровой рисунок удалось перевернуть в свою пользу. Жезуш выпускает двух быстроногих новичков на смену Кингу и Кахведжи. Ответ на активность динамовцев. И вот проходит трехходовка по центру. Валенсия разрезает защитную линию, а Росси неудачно перебрасывает и Бущана, и ворота. Несколько неплохих рывков Вербича слева, а вот последний пас турки успевают с большим трудом заблокировать. Выманили Фенер в прессинг, а там Шапаренко роскошно разобрался, после чего еще и вырезал диагональ на Цыганкова. Виктор через Буяльского доставил снаряд Беседину, который минимально недокрутил.

Еще две перестановки в атаке турок. Луческу не сделал ни одного хода, тогда как Жезуш использовал все 5 замен уже на 73 минуте. Гармаш заменил Буяльского на 77-й минуте. Брума выкручивал в дальний угол метров с 15. Бущан эффектно парировал. На 83-й Сирота и Ванат заменили Попова с Вербичем. Динамо в этом матче не хватает буквально шага. То Цыганков взорвется, но партнер не успеет на пас Виктора. Так Беседин запрессингует вратаря, и какой-то толики не хватит, чтобы отличиться.

Да, Фенербахче больше пробивал (12 в общей сложности, 6 сейвов Бущана). Да, Динамо ни разу не попало в створ ворот. Однако в своих 9 ударах Киев также мог зацепиться за победу, хотя шансы стамбульцев, надо признать, были более острыми. Интересная дуэль нас ждет в Стамбуле. Одно пожелание и предсказание Жезуша (тренер Фенера самоуверенно утверждал, что 1 гол его команда точно забьет, поэтому нужно крайне осторожно отыграть в обороне) Динамо уже не позволило реализовать.