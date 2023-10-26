"Сколько я оставил в казино? Где-то 2,5-3 млн точно оставил. Было у меня такое, что за ночь проиграл в Киеве 110 тысяч долларов.

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Мой банкир из Приватбанка, которому я постоянно говорил: "Подними лимит", утром мне звонит и спрашивает: "Александр, с вами все хорошо?". Говорю: "На то время было плохо. А сейчас уже все нормально. Я уже все понимаю".

Была ли это зависимость? Можно сказать, что да. Хотя я в основном ставил в автоматах. Люблю, где ярко сияет, горит. Я и выигрывал также. Какой самый большой выигрыш? Где-то 100-130 тысяч долларов выиграл", – сказал Алиев в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, на протяжении карьеры Александр постоянно попадал в скандалы, однако после начала полномасштабного вторжения россиян резко осудил своих бывших соотечественников и присоединился к ВСУ.

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