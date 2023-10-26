"Скільки я залишив у казино? Десь 2,5-3 млн точно залишив. Було в мене таке, що за ніч програв у Києві 110 тисяч доларів.

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Мій банкір із Приватбанку, якому я постійно казав: "Підійми ліміт", вранці мені телефонує і питає: "Олександре, з вами все добре?". Кажу: "На той час було погано. А зараз уже все нормально. Я вже все розумію".

Чи була це залежність? Можна сказати, що так. Хоча я здебільшого ставив в автоматах. Люблю, де яскраво сяє, горить. Я й вигравав також. Який найбільший виграш? Десь 100-130 тисяч доларів виграв", – сказав Алієв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, протягом кар'єри Олександр постійно потрапляв у скандали, однак після початку повномасштабного вторгнення росіян різко засудив своїх колишніх співвітчизників і приєднався до ЗСУ.

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