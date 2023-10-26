"Милевский был в коме. Я практически каждый день навещаю его в больнице. Он выздоравливает, лечится, идет на поправку. У него много доброжелателей, но и много таких, кто желает ему зла.

"Всех чертей, которые были в ночном клубе, надо отправить на войну": Алиев прокомментировал скандал с игроками Динамо

Милевскому нужно забыть, что он был футболистом. Все, это прошло. Сейчас у него новый этап в жизни. Как и у меня.

Жизнь на этом не заканчивается. Может, этот этап будет даже лучше, чем тот в футболе. Перестраиваться трудно, но надо. На то ты и мужик", – сказал Алиев в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, совместными усилиями Милевского в ужасном состоянии удалось положить в клинику, где он сейчас проходит реабилитацию от алкогольной зависимости. Расходы на лечение взял на себя владелец Динамо Игорь Суркис.

Как Милевский убивал собственную карьеру – история взлета и падения