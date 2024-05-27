Сборная Бельгии должна удивить по крайней мере одной фамилией в своем составе на Евро-2024.

Доменико Тедеско планирует объявить свой выбор завтра (28 мая). Напомним, бельгийцы будут соперником сборных Украины, Румынии и Словакии в группе Е.

Румыния объявила расширенную заявку на Евро-2024 – "трехцветные" будут бороться с Украиной за выход из группы

Ожидается, что в ряды "дьяволов" внезапно вернется Аксель Витсель, сообщает Marca. Опорник/центрбек Атлетико год назад объявлял о завершении международной карьеры. Впрочем, в свои 35 он выдал сильный клубный сезон – 51 матч, два гола.

Репутация Витселя "подмочена" заработками на России, но для сборной Бельгии он настоящая легенда. Аксель провел в футболке "дьяволов" 130 матчей – больше за всю историю только у Яна Вертонгена (154).

Атлетико в меньшинстве одолел Реал Сосьедад, Атлетик снова схитрил с голкипером и победил, Альмерия забила шесть голов