Житомирский клуб после выхода в еврокубки планирует почистить ряды от игроков, на которых не рассчитывает.

Сразу девять футболистов покинут Полесье в летнее межсезонье, сообщает ТаТоТаке.

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Тренерский штаб не рассчитывает на опытных вратарей Дениса Бойко и Артема Поспелова, защитников Артема Шабанова и Василия Кравца, полузащитника Василия Грицука и нападающего Дениса Ндукве. Из аренды в Динамо вернется Никита Кравченко. Кроме этого, арендные соглашения с Иваном Петряком и Яссином Фортюн не планируют продолжать.

Напомним, что Полесье по итогам сезона 2023/24 заняло пятое место, набрав 50 очков. Житомиряне опередили Рух на 1 пункт в борьбе за еврокубки.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки