"За те четыре месяца, что я снова у руля Карпат, трудно слепить команду, которая бы соответствовала твоей тренерской философии. Для сравнения уточню, что когда возглавлял Металлист, то у меня ушло пять лет, чтобы он стал командой европейского уровня. Надо быть реалистом, в Карпатах у меня столько времени нет, поэтому вместе с ассистентами постараемся как-то ускорить этот процесс.

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"Зелено-белые" уже гарантировали себе возвращение в УПЛ? Я бы не был таким категоричным. У нас еще впереди серьезные оппоненты, как на первом этапе, так и в Чемпионской группе, где амбициозные планы не только у Ингульца, но и у Виктории, ФСК Мариуполь. Поэтому, как по мне, все самое интересное еще впереди. Тем более, что наша задача не только повыситься в классе, но и желательно с первого места. Более того, на каждой тренировке настраиваю подопечных, чтобы они демонстрировали игру, которая нравится болельщикам, побеждали эффектно. К сожалению, пока с этим не всегда получается так, как бы того хотелось.

Хотелось бы значительно более качественных действий при завершении атак. Хотя следует сказать, что подавляющее большинство подопечных с каждым матчем все-таки прибавляет. Важно, что им есть с кого брать пример: капитан команды Амбросий Чачуа, пожалуй, единственный кто полностью оправдывает мои надежды. Вот почему я был инициатором того, чтобы ему предложили подписать новый долговременный контракт на лучших финансовых условиях.

Наши селекционеры постоянно работают над поиском исполнителей, которые бы усилили состав. Поэтому с прицелом на выступления уже в следующем сезоне в УПЛ, без новичков не обойтись. Пока что идет становление Карпат как боеспособной единицы. Вот почему те игроки, которые сейчас есть в моем распоряжении, должны в каждом поединке доказывать, что могут прогрессировать", – цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, после 14-ти туров Карпаты набрали 36 очков и являются безоговорочным лидером группы А Первой лиги.

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