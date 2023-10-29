В матче 14-го тура второго по силе дивизиона Металлист на выезде уступил Карпатам (0:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига, 14-й тур

Карпаты – Металлист – 3:0

Голы: Невеш, 9, Чачуа, 23, Костенко, 55

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Карпаты в статусе безоговорочного лидера группы А подошли к противостоянию с Металлистом – бывшей командой Мирона Маркевича. Вчерашний участник УПЛ сейчас не хватает звезд с неба – лишь одна победа в сезоне и, как следствие, последняя строчка харьковчан в турнирной таблице.

Карпаты могли выходить вперед уже на 3-й минуте – Невеш эффектно пяткой замыкал навес с углового, но мяч прошел мимо стойки. Впоследствии Костенко пристреливался с дальней дистанции – Фастов забрал в руки. "Львы" продолжили давить и все-таки воплотили количество в качество – Сакив навесил с левого фланга, а Невеш головой переправил мяч в сетку. Шла 10-я минута матча.

Пидлепенец должен был удваивать преимущество Карпат, но после великолепного паса Костенко в район одиннадцатиметрового мяч срезался с ноги Евгению и полетел мимо ворот. Вскоре он не успел замкнуть головой навес от Сакива – Луцив вынес на угловой. Металлист пробовал огрызаться, но все атаки захлебывались на подступах к штрафной.

В середине тайма львовяне забили во второй раз: Чачуа со штрафного закрутил во вратарскую, Бабогло сделал вид, что будет добивать, но пропустил мяч, дезориентировав Кожухара, и круглый залетел в ворота. На 39-й минуте Демченко из-за пределов штрафной закручивал в правую девятку – не хватило считанных сантиметров. Вскоре Голубка завалил Пидлепенца на линии, и Фастов фактически спас Металлист после удара Демченко со стандарта. На последней минуте Евгений оказался на газоне, но арбитр не дал пенальти в ворота харьковчан.

После перерыва рисунок игры не изменился: Карпаты импровизировали и создавали, а Металлист хотел, но не мог. На 55-й минуте Костенко все-таки получил вознаграждение за свои старания и записал в свой актив гол, красиво открывшись под навес от Полегенько с правого фланга.

На 62-й минуте Рязанцев мог вернуть Металлист в игру, но после выхода один на один не сумел переиграть Кожухаря. В середине тайма Рязанцев отдал разрезную передачу на Багачанского, но тот забежал слишком далеко и с острого угла не сумел попасть в сетку.

Карпаты на классе довели игру до победы, набрали 36 очков и закрепились на первой строчке группы А, Металлист остался последним.

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