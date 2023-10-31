Капитан Амвросий Чачуа подписал новый контракт до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Полузащитник является воспитанником Карпат и еще застал сезон 2017/18 в УПЛ. Затем Чачуа поиграл за границей, в Волыни, но вернулся к пенатам. 29-летний хавбек проходит со "львами" путь от Второй лиги до вожделенной элиты.

В нынешнем сезоне Чачуа отыграл все 14 матчей чемпионата, оформив 3 гола и 3 ассиста. Карпаты оторвались от преследователей на 13 очков и уверенно шагают в УПЛ.

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