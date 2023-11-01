"За ті чотири місяці, що я знову біля керма Карпат, важко зліпити команду, яка б відповідала твоїй тренерській філософії. Для порівняння уточню, що коли очолював Металіст, то в мене пішло п'ять років, аби він став командою європейського рівня. Треба бути реалістом, в Карпатах у мене стільки часу немає, тому разом з асистентами намагатимемось якось пришвидшити цей процес.

Карпати офіційно продовжили контракт з капітаном, який ще застав часи виступів в УПЛ

"Зелено-білі" вже гарантували собі повернення до УПЛ? Я б не був таким категоричним. В нас ще попереду серйозні опоненти, як на першому етапі, так і в Чемпіонській групі, де амбітні плани не лише в Інгульця, а й у Вікторії, ФСК Маріуполь. Отож, як на мене, все найцікавіше ще попереду. Тим паче, що наше завдання не тільки підвищитися в класі, а й бажано з першого місця. Ба більше, на кожному тренуванні налаштовую підопічних, аби вони демонстрували гру, яка подобається уболівальникам, перемагали ефектно. На жаль, поки що з цим не завжди виходить так, як би того хотілося.

Хотілося б значно якісніших дій при завершенні атак. Хоча слід сказати, що переважна більшість підопічних з кожним матчем все-таки додає. Важливо, що їм є з кого брати приклад: капітан команди Амбросій Чачуа, мабуть, єдиний хто повністю виправдовує мої сподівання. Ось чому я був ініціатором того, щоб йому запропонували підписати новий довготривалий контракт на кращих фінансових умовах.

Наші селекціонери постійно працюють над пошуком виконавців, які б підсилили склад. Тому з прицілом на виступи вже наступного сезону в УПЛ, без новачків не обійтися. Поки що йде становлення Карпат як боєздатної одиниці. Ось чому ті гравці, які зараз є в моєму розпорядженні, повинні в кожному поєдинку доводити, що можуть прогресувати", – цитує Маркевича Sport.ua.

Нагадаємо, після 14-ти турів Карпати набрали 36 очок і є беззаперечним лідером групи А Першої ліги.

Карпати повторили погром Металіста і зміцнили лідерство у Першій лізі – Невеш забив 6-й гол, ефектне влучання Чачуа