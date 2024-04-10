Колумбиец и мерсисайдцы до сих пор не договорились о продлении контракта, который рассчитан до 2027 года. Летом Ливерпулю придется решать судьбу Луиса Диаса в команде.

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Как сообщает The Telegraph, на 27-летнего вингера претендуют ПСЖ и Барселона, хотя последним приобрести колумбийца будет сложно из-за финансовых ограничений. Ливерпуль оценивает Диаса примерно в 75 млн фунтов (87,5 млн евро).

Отмечается, что мерсисайдцы могут выставить вингера на трансфер из-за необходимости соблюдения правил финансового фэйр-плей в Англии.

Луис Диас присоединился к Ливерпулю в январе 2022 года. В общем колумбиец сыграл за мерсисайдцев в 89 матчах во всех турнирах. В активе 27-летнего игрока 24 гола и 12 ассистов.

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