"Когда мне звонили Суркисы и просили провести игру Руха в Киеве я, мягко говоря, отказался. То же сказал Шахтеру: "Даже не звоните и не просите". Мы будем играть так, как "пишет книга". И никаких междусобойчиков у нас не будет.

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Желание обыграть Динамо у нас атомное. Но это единственная команда, которая нам на сегодняшний день еще не по зубам. Ну не можем мы пока эту команду обыграть. Можем с Шахтером играть, с Зарей, со всеми, но Динамо для нас – самый неудобный соперник. Мы даже пробовали тройные премии на них давать, но не работает. Есть такие клубы, с которыми тяжело играть", – сказал Козловский на пресс-конференции.

К слову, в текущем сезоне Рух уступил Динамо со счетом 0:3.

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