Полузащитник Арсенала Кай Хаверц признался, что будет болеть за Тоттенхэм в матче с Манечстер Сити.

"Шпоры" встретятся с "горожанами" в перенесенном матче 34-го тура АПЛ, который состоится 14 мая. В случае победы Манчестер Сити “канониры” переместятся на вторую строчку перед последним туром АПЛ. Кай Хаверц рассказал, что Арсенал будет болеть за Тоттенхэм.

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"Мы будем самыми большими фанатами Тоттенхэма. Мы все ими будем. Давайте надеяться на лучшее", – цитирует полузащитника "канониров" Sky Sports.

Кай Хаверц присоединился к Арсеналу летом 2023 года. Всего он провел за "канониров" 50 матчей, в которых забил 13 голов и оформил семь результативных передач.

Напомним, Арсенал сейчас имеет 86 баллов, а у Манчестер Сити на одно очко меньше.

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