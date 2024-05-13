Черновицкая Буковина до конца сезона будет работать под руководством спортивного директора.

Буковина на своем сайте сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Андреем Мельником.

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Причина увольнения – невыразительная игра и неудовлетворительные результаты команды в последних домашних поединках. Последней каплей стало поражение одному из аутсайдеров Первой лиги – Кременю (0:1).

Также клуб попрощался с первым ассистентом Мельника Сергеем Соловьевым. Исполнять обязанности главного тренера Буковины в последних двух матчах будет спортивный директор Григорий Чурилов. Отмечается, что по окончанию сезона команду ожидает большая перестройка, а также будет назначен новый тренерский штаб.

По информации Sport.ua, главный претендент на должность рулевого Буковины – Сергей Шищенко, который ныне исполняет обязанности главного тренера Полесья. По информации источника, если в Житомире решат отказаться от его услуг, то черновчане будут готовы сразу же начать с ним переговоры. Тем более, что в 2016 году Шищенко уже возглавлял этот клуб.

Напомним, сейчас Буковина занимает второе место в Группе выбывания Первой лиги.

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