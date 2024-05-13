Наставник полтавчан Сергей Долганский не смог найти логического объяснения поражению от Миная (2:3) после преимущества в 2 мяча.

"Это уже просто страшный сон. Не знаю даже, как это оценивать и комментировать. До паузы на тревогу у нас была одна команда, потом – другая.

Минай мог не доиграть победный матч с Ворсклой – Любенович требовал от своей команды покинуть поле

Это только в голове. И было столько ошибок... И почему нужно постоянно их повторять – не понимаю.

Там не смогли доработать, там не смогли... Проигрываем борьбу, нет настроя, желания побеждать. Думали, что уже выиграли.

Финал Кубка с Шахтером? Это отдельный матч, а сейчас был Минай, это совсем другой уровень. С Шахтером будет другая игра, нельзя сказать, что это была репетиция", – резюмировал Долганский в послематчевом интервью.

Напомним, Ворскла не может выиграть в УПЛ уже 8 матчей подряд. Финал Кубка Украины состоится 15 мая.

Минай одержал волевую победу над Ворсклой в битве с 5 голами – в компенсированное время дали три пенальти, Кемкин взял два