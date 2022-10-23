Рух и Металлист 1925 встречались в 9-м туре УПЛ (1:1). Отчет о матче 23 октября 2022 года читайте на "Футбол 24".

На момент начала игры харьковчане опережали Рух на 2 очка, а накануне ошеломили новостью об уходе главного тренера Валерия Кривенцова и его штаба. Матч во Львове стал дебютным для Эдмара – легенды Металлиста, назначенного исполняющим обязанности главного тренера. Ему помогает Олег Голодюк, который в свое время выступал за Металлист 1925, а лучшие годы карьеры провел в Карпатах.

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В первом тайме на Арене Львов был забит всего один гол. Удалось отличиться подопечным Леонида Кучука. Голкипер гостей Олег Мозиль не удержал мяч в руках и вынужденно выбил его на угловой, который оказался роковым для харьковчан. Таллес подал, а Довгий, почему-то оказавшийся один, головой пробил в угол ворот. Алексей забивает в третьем матче подряд.

Перед тем мог открывать счет Металлист 1925, но на 18-й минуте стойка сыграла за Рух. Габелок простреливал, а мяч от Дидыка срыкошетил в каркас ворот. Уже после гола Довгого мог отличиться и Андрей Борячук, который проиграл дуэль Панькиву. Юрий потянул удар форварда метров с шести. В итоге, первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев.

После перерыва еще один шанс упустил Борячук, который с линии вратарской пробил значительно выше. Еще один удар форварда снова был неточным – просто чудеса расточительности от бывшего нападающего Шахтера. Был момент и у Руха – Василий Рунич классно перехватил, но его удар в дальний угол парировал Мозиль.

Металлист 1925 таки отыгрался на 89-й минуте. Юрий Панькив не слишком удачно сыграл на выходе, а Габелок протолкнул мяч в ворота. Кипер Руха отбил мяч уже за линией.

1:1 – Рух едва не выиграл второй матч подряд благодаря голу Алексея Довгого, но не устоял. Львовяне набрали 8 очков и занимают 11 место Дуэт Эдмара и Голодюка дебютировал с ничьей, ставшей для Металлиста 1925 четвертой в сезоне. У харьковчан 10 баллов и 9 позиция.

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