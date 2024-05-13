"Синие" в текущем сезоне выглядели неуверенно и не оправдали ожидания. Из-за неудач Челси в течение кампании росла неопределенность в будущем Маурисио Почеттино.

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Как сообщает Daily Mail, у руководства лондонцев растет ощущение, что аргентинский специалист не заслуживает отставки. Трехматчевая победная серия в АПЛ показывает, что без травм "синие" могли выступать успешнее.

Благодаря тому, что сейчас в распоряжении тренера больше игроков, он намного чаще во время матчей использует замены, которые влияют на результат, и умело руководит игрой, осуществляя тактические перестановки. Победа над Ноттингемом Форест укрепила веру в тренера.

Напомним, что Челси выиграл три последних матча, забив 10 голов и пропустив лишь два мяча. Сейчас "синие" находятся на седьмом месте с 57 баллами.

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