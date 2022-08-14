"Признаюсь, меня радует, что количество "хороших рузких" постоянно растет, сегодня их уже более 43 тысяч. Спасибо ВСУ за такое радикальное перевоспитание.

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И все же больше радуюсь, когда наши герои возвращаются после задач целыми. И пока они защищают нас на фронте, мы в тылу должны работать над тем, чтобы помогать и защищать их. Я верю, что только такой механизм приведет нас к победе. Поэтому, наконец, поделюсь, какую крутую тачку мы вместе с вами приобрели. Это новенький "Мед-Эвак", который будет эвакуировать наших раненых из самых горячих точек. Благодаря своей мобильности ему по силам добраться туда, куда обычной скорой – нельзя.

В комплект входит:

– квадроцикл 550 кубов. С переменными приводами и пониженной скоростью;

– мотоцикл класса "эндуро" 250 кубов (для помощи и определения местности);

– прицеп 2500х1300 мм с амортизаторами (для большего удобства перевозки);

– носилки (2 шт.), с креплениями на груди и ногах. Есть возможность фиксировать подушку;

– сумка-аптечка.

Друзья, спасибо за вашу помощь. Вместе мы классная команда! Работаем дальше", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

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