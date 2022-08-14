"Мед-Эвак" будет эвакуировать наших раненых из самых горячих точек": Зозуля и Ко передали ВСУ универсальную "скорую"
Украинский форвард Роман Зозуля продолжает волонтерскую деятельность не покладая рук.
"Признаюсь, меня радует, что количество "хороших рузких" постоянно растет, сегодня их уже более 43 тысяч. Спасибо ВСУ за такое радикальное перевоспитание.
Шевченко: Зинченко очень щедр и многое дает украинскому народу
И все же больше радуюсь, когда наши герои возвращаются после задач целыми. И пока они защищают нас на фронте, мы в тылу должны работать над тем, чтобы помогать и защищать их. Я верю, что только такой механизм приведет нас к победе. Поэтому, наконец, поделюсь, какую крутую тачку мы вместе с вами приобрели. Это новенький "Мед-Эвак", который будет эвакуировать наших раненых из самых горячих точек. Благодаря своей мобильности ему по силам добраться туда, куда обычной скорой – нельзя.
В комплект входит:
– квадроцикл 550 кубов. С переменными приводами и пониженной скоростью;
– мотоцикл класса "эндуро" 250 кубов (для помощи и определения местности);
– прицеп 2500х1300 мм с амортизаторами (для большего удобства перевозки);
– носилки (2 шт.), с креплениями на груди и ногах. Есть возможность фиксировать подушку;
– сумка-аптечка.
Друзья, спасибо за вашу помощь. Вместе мы классная команда! Работаем дальше", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.
Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – лишь Динамо защищает рейтинг