Забарный стал игроком сезона Борнмута по версии болельщиков – игроки проголосовали за другую звезду
Защитник Борнмута Илья Забарный получил очередное признание благодаря своим выступлениям в Англии.
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Однако, Илья не единственный игрок, которому досталась символическая награда. Доминик Соланке, который является лучшим бомбардиром Борнмута, победил в голосовании по версии игроков, к тому же став лучшим молодым игроком команды.
Добавим, что Забарный сыграл за Борнмут в 41 матче во всех соревнованиях, отметившись 1 голом. Соланке же сыграл столько же поединков, записав в свой актив 21 мяч и 4 ассиста.
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