Забарный получил награду лучшему игроку сезона в составе Борнмута – защитника сборной Украины выбрали болельщики “вишен”.

Мудрик прервал "сухую" серию – видео гола украинца после роскошной передачи главной звезды Челси

Однако, Илья не единственный игрок, которому досталась символическая награда. Доминик Соланке, который является лучшим бомбардиром Борнмута, победил в голосовании по версии игроков, к тому же став лучшим молодым игроком команды.

Добавим, что Забарный сыграл за Борнмут в 41 матче во всех соревнованиях, отметившись 1 голом. Соланке же сыграл столько же поединков, записав в свой актив 21 мяч и 4 ассиста.

Ярмолюк запустил победную атаку в матче против Борнмута, Лутон и Бернли вылетают из АПЛ, Тотнем остался в битве за ЛЧ

Voted for by you ️



Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 11, 2024