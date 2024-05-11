"Я счастлив, мы победили. Это был тяжелый сезон со взлетами и падениями, но Шахтер – заслуженный чемпион, мы хорошо прошли этот отрезок весной, даже без ничейных результатов. Думаю, ни у кого нет вопросов. Теперь будем готовиться к Кубку Украины, у нас есть все шансы, а потом уже сборная.

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Пенальти? Повторов не видел, но там 100% пенальти. Мы контролировали ход встречи, мы все контролировали. Моя ситуация? У меня еще год контракта, а там посмотрим", – сказал Степаненко в эфире УПЛ ТВ.

К слову, это уже 10-е чемпионство для 34-летнего игрока и 15-е для Шахтера.

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