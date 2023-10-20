В новом сезоне Лиги чемпионов состоялось, как минимум, два громких камбэка. Ланс и Ньюкасл еще недавно были далеки от еврокубков (французы вообще четыре года назад плелись в Лиге 2), однако в прошлом чемпионате выдали отличные результаты и вернулись в список сильнейших команд Европы. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает команды, ранее выступавшие на групповом этапе Лиги чемпионов, которые сейчас только мечтают о возвращении в элитные дивизионы национальных чемпионатов.

Шальке

Количество сезонов в группе ЛЧ: 8

Высшее достижение в ЛЧ: полуфинал (2011)

Последний сезон в ЛЧ: 2018/2019

Последние годы – сплошной ужас для болельщиков из Гельзенкирхена. В 2021 году Шальке вылетел во вторую Бундеслигу (в последний раз такое случалось в 1988-м). И если в конце 80-х кобальтовые зависли там на четыре сезона, то в этот раз хватило одного. Но вернуться – не значит задержаться. Шальке снова вылетел во второй дивизион и пока не может прийти в себя, находясь на дне таблицы. Как тут на контрасте не вспомнить, что еще в 2011 году команда Ральфа Рангника выступала в полуфинале ЛЧ. Последний поход Шальке за трофеем датирован 2019-м, когда за немцев играл наш Евгений Коноплянка. Кстати, в ответном матче 1/8 финала с Манчестер Сити команда украинца проиграла со счетом 0:7.

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Депортиво

Количество сезонов в группе ЛЧ: 5

Высшее достижение в ЛЧ: полуфинал (2004)

Последний сезон в ЛЧ: 2004/2005

В начале тысячелетия команда из Ла-Коруньи покорила сердца миллионов болельщиков. Ребята Хавьера Ируреты выдали пять непрерывных сезонов в Лиге чемпионов, вместивших в себя феерические матчи с Миланом (камбек с 1:4 на 4:0 во второй игре) и Монако (разгром 3:8). Как бы то ни было, Депор в те времена считался одной из сильнейших команд Европы – полуфинал и два четвертьфинала за четыре сезона являются свидетельством этого. Однако после вылета из Ла Лиги в 2018-м клуб оказался на грани исчезновения. В настоящее время ла-корунцы выступают в третьем по силе испанском дивизионе.

Бордо

Количество сезонов в группе ЛЧ: 4

Высшее достижение в ЛЧ: четвертьфинал (2010)

Последний сезон в ЛЧ: 2009/2010

Клуб Даниила Игнатенко впервые за 31 год вылетел из элиты. Из-за финансовых махинации Бордо рисковал оказаться в третьем дивизионе, однако жирондинцы отбились от проблем в суде. Главные успехи Бордо в Лиге чемпионов связаны с именами двух тренеров: Эли Бопа (в 1999-м выиграл с командой чемпионат и пробился во второй групповой этап ЛЧ) и Лорана Блана (в 2010-м чуть не прошел Лион в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей – 1:3 и 1:0).

Осер

Количество сезонов в группе ЛЧ: 3

Высшее достижение в ЛЧ: четвертьфинал (1997)

Последний сезон в ЛЧ: 2010/2011

Не самое лучшее время переживает другой французский гранд из 90-х. Осер вылетел во второй дивизион в 2012-м и вернулся в Лигу 1 только после десяти сезонов отсутствия. Однако задержался на год и снова опустился на ступеньку ниже. Иконой для бургундцев является фигура Ги Ру, который почти всю свою жизнь провел в клубе (а это более 40 лет) и прошел с Осером путь из любителей в четвертьфинал Лиги чемпионов. 85-летний Ги Ру является легендой не только из-за побед Осера. После себя он оставил наследство в лице нескольких поколений клубных воспитанников (к примеру, Эрика Кантона и Джибриля Сиссе).

Гамбург

Количество сезонов в группе ЛЧ: 2

Высшее достижение в ЛЧ: групповой этап (2001, 2007)

Последний сезон в ЛЧ: 2006/2007

В 2018 году Гамбург впервые за 55 лет существования Бундеслиги покинул турнир. Более того, за свою столетнюю историю "красноштанники" ни разу не выступали на уровне ниже, чем элитный дивизион. В начале 80-х Гамбург считался сильнейшей командой Европы, но после создания ЛЧ только дважды играл на групповом этапе и в плей-офф не выходил. В течение всех шести лет выступлений во второй Бундеслиге Гамбург очень близок к возвращению, однако все еще не может преодолеть проклятие. Возможно, уже в текущем сезоне Тиму Вальтеру и его команде удастся покорить вершину.

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Других примеров, когда участник ЛЧ от страны выступает сейчас в низшей лиге – достаточно много. Чего стоят истории сенсационных чемпионов Англии и Германии из 90-х. Кайзерслаутерн еще в позапрошлом сезоне играл в третьем немецком дивизионе, однако ныне соревнуется во второй Бундеслиге. Похожая судьба у Блэкберна. После вылета из АПЛ в 2012-м экс-команда Кенни Далглиша и Алана Ширера скатилась в третий дивизион, однако вернулась в Чемпионшип. Там же выступают Лестер, который в 2017-м добрался до четвертьфинала ЛЧ после сенсационной победы в Премьер-лиге, и Лидс.

Клиническую смерть пережила Парма – в 2015-м клуб вылетел из Серии А в пропасть – вплоть до Серии D из-за значительных финансовых проблем. Но последние годы свидетельствуют об выздоровлении. Парма даже возвращалась в элиту, хотя три последних сезона соперничает в Серии В.

Гораздо хуже обстоят дела у Малаги. Четвертьфиналист ЛЧ сезона 2012/2013 выступает в третьем испанском дивизионе. Бельгийский Льерс вообще прекратил существование в 2018 году. А в конце 90-х один из старейших клубов страны выигрывал чемпионат под руководством Эрика Геретса и играл в группе ЛЧ.

Нидерландский Виллем II В 2000-м выступал в сильнейшем европейском турнире, однако последние два сезона проводит во втором дивизионе. В третьем по силе турецком дивизионе играет Бурсаспор, который в 2011 году боролся в группе ЛЧ с Манчестер Юнайтед.

Одна из главных сенсаций ЛЧ словацкая Петржалка (как здесь не вспомнить безумный камбек с Селтиком в сезоне 2005/2006) никак не может выбраться из второго дивизиона, где выступает в течение последних шести сезонов. А Тун, благодаря которому швейцарский футбол находился на подъеме, уже четыре сезона сражается за возвращение в элиту. Пока задача так и остается невыполнимой.