Лідер Ниццы Юсеф Атал был дисквалифицирован за то, что призывал уничтожать евреев.

Защитник Ниццы Юсеф Атал получил семиматчевую дисквалификацию от Французской профессиональной лиги (LFP). Об этом информирует L'Équipe. Согласно источнику, дисквалификация вступит в силу не раньше 30 октября.

Лидер Ниццы будет дисквалифицирован – он призвал уничтожать евреев

Это значит, что Атал сможет сыграть в матче 10-го тура Лиги 1 с Клермоном. В то же время он пропустит матчи с Ренном, Монпелье, Тулузой, Нантом, Реймсом, Гавром и Лансом.

Ранее Ницца отстранила игрока сборной Алжира за антисемитскую риторику в социальных сетях. Атал поделился видео палестинского проповедника Махмуда аль-Хасаната, который просил Бога "послать еврейскому народу темный день". После критики в свой адрес игрок удалил публикацию и принёс публичные извинения.

Совет по этике LFP начал расследование по этому поводу, и игрок был признан виновным.

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