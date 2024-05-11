Гол Мудрика в видеообзоре матча Ноттингем Форест – Челси – 2:3
22:32 - Читати українською
Челси дожал Ноттингем Форест в 37-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
16’ Вилли Боли
Рахим Стерлинг 80’
Николя Джексон 82’
16’ Вилли Боли
80’ Рахим Стерлинг
82’ Николя Джексон
Игра началась с гола Мудрика, который воспользовался мастерской передачей Палмера. Ноттингем за 8 минут ответил точным ударом Боли. Во второй половине “лесники” вообще вышли вперед – Хадсон-Одой огорчил родной Челси.
Мудрик "скис" после гола и дал шанс конкуренту – Челси устроил камбек против спасенного неудачника
Последнее слово все же было за гостями, когда Михаил Мудрик ушел с поля. Заменил его Стерлинг, который сделал счет 2:2. Джеймс отметил возвращение после тяжелой травмы ассистом на Джексона, который довершил победный камбек Челси.
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