Игра началась с гола Мудрика, который воспользовался мастерской передачей Палмера. Ноттингем за 8 минут ответил точным ударом Боли. Во второй половине “лесники” вообще вышли вперед – Хадсон-Одой огорчил родной Челси.

Мудрик "скис" после гола и дал шанс конкуренту – Челси устроил камбек против спасенного неудачника

Последнее слово все же было за гостями, когда Михаил Мудрик ушел с поля. Заменил его Стерлинг, который сделал счет 2:2. Джеймс отметил возвращение после тяжелой травмы ассистом на Джексона, который довершил победный камбек Челси.