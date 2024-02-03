"Мудрик покинул свою страну и присоединился к большому клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне в Челси была сложная кампания, поэтому он за это все поплатился.

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Мудрик – интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он один из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи тоже имеют значение. Например, окружающая среда", – сказал Де Дзерби в комментарии YouTube-каналу Cronache Ds Spogliato.

Напомним, итальянец работал с Мудриком в Шахтере в сезоне-2021/22, который был недоигран из-за полномасштабного вторжения оккупантов.

К слову, Михаил в текущем сезоне провел за Челси 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "синими" действует до 30 июня 2031 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Челси после 22-х туров идет в турнирной таблице АПЛ на десятой строчке, имея в своем активе 31 очко.

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