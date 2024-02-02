Вингер Челси Михаил Мудрик в центральном матче тура против Ливерпуля (1:4) появился на поле после перерыва, но запомнился лишь потерянным моментом, когда с нерабочей левой не сумел замкнуть прострел с фланга в фактически пустые ворота. Откровенно неудачный год, проведенный в стане "синих", сопровождается слухами о возможной аренде Михаила – в услугах украинца была заинтересована мюнхенская Бавария, которая потеряла из-за травмы Кингсли Комана.

Сыграли посреди недели свои матчи и другие украинские легионеры: Илья Забарный вместе с Борнмутом выгрыз очки в Лондоне против Вест Хэма (1:1), а прессинг Егора Ярмолюка в матче против Тоттенхэма (2:3) помог Доминику Соланке продолжить борьбу за звание лучшего бомбардира АПЛ (13 голов). Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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