"Смотрю и Первую лигу, и УПЛ. Стараюсь быть в курсе последних событий. Понятно, что уровень чемпионата сейчас слабый, но хорошо, что он вообще проводится.

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Это нужно пережить. Будем надеяться, что со временем уровень поднимется. Практически все команды у нас равные, немного выпадает Львов. Я не вижу у команд какого-то прогресса и явного лидера. Также я думал, что молодежь больше о себе заявит и появятся новые звездочки, но этого не произошло. Это немного расстраивает.

Я слежу, в основном, за молодежью. Мне импонируют три игрока Руха: Слюсар, Дидык и Сапуга. Они фактурные, боевитые и у них есть хороший уровень мастерства. Думаю, в будущем они будут играть в сборной Украины. Я вижу в них серьезную перспективу.

Еще могу отметить Ваната из Динамо. У него есть все качества, чтобы стать хорошим нападающим и решить многолетнюю проблему киевлян в атаке.

Готовы ли вышеупомянутые представители Руха усилить Шахтер или Динамо? Я думаю, они спокойно уже могут играть в этих клубах и быть одними из лучших. Для их прогресса нужно, чтобы команда играла, а Рух пока мучается, а не играет", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, Динамо сейчас борется с Зарей за бронзу УПЛ, а Рух пытается сохранить прописку в элите.

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