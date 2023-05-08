Каких-то две недели назад команды уже встречались на поле Ингульца. Тому поединку предшествовал скандал с отказом/игнором хозяев организовать систему VAR, а судьбу игры решил единственный гол из спорного пенальти, который принес подопечным Сергея Ковальца победу. Сегодня Руху отступать было некуда – триумф Металлиста над Львовом опустил подопечных Виталия Пономарева в зону вылета из УПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Рух – Ингулец стартовал в 15:00.

Поединок начался по сценарию "желто-черных". Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте. Соломон-Отабор удачно сыграл на добивании после удара Климчука и сейва Билыка. Екатерина Монзуль минуты три слушала ассистентов на VAR, после чего засчитала взятие ворот. Рух быстро вышел вперед – впервые с момента прихода Виталия Пономарева именно его команда открыла счет.

Был момент и у гостей. Одарюк получил мяч в штрафной, но Слюбик успел заблокировать удар. У "желто-черных" Пидгурский сам себе создал момент, отобрав мяч у чужой штрафной. Удару не хватило точности. В итоге, 1:0 после первого тайма, который прогнозируемо получился не слишком богатым на события.

А на старте второй половины игры Рух удвоил свое преимущество. Соломон-Отабор к голу добавил еще и ассист. Его навес с левого фланга на Климчука был идеальным – капитан Руха головой поразил угол ворот. Третий гол Юрия в последних 4-х матчах.

"Желто-черные" могли и третий гол забивать, однако точность подвела – прежде всего, Климчука, не попавшего в дальний угол после обрезки в центре поля. В противоположных воротах уверенно действовал Панькив, уверенно нейтрализовавший немногочисленные попытки Ингульца сократить отставание. Разве что на 71-й минуте и Юрий был бессилен, но удару Ситало в падении через себя не хватило точности. А вот Климчук на последних секундах оформил дубль. 3:0.

Рух взял реванш за недавнее поражение от Ингульца на выезде, прервав безвыигрышную серию продолжительностью в 9 поединков. Виталий Пономарев впервые выиграл во главе первой команды "желто-черных", которая набрала 24 очка. Рух обошел Металлист, опустив харьковчан в зону прямого вылета из УПЛ. Сами львовяне поднялись в зону переходных матчей. Ингулец остался 10-м, имея 27 баллов.

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