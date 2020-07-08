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"В Бразилии учат думать только о деньгах", – Жуниньо объяснил, как Неймар оказался в ПСЖ

8 июля 21:46 - Читати українською
"В Бразилии учат думать только о деньгах", – Жуниньо объяснил, как Неймар оказался в ПСЖ
Жуниньо и Неймар

Известный в прошлом бразильский футболист, а ныне спортивный директор Лиона Жуниньо Пернамбукано раскрыл секреты воспитания своих земляков.

"В Бразилии футболистов учат думать только о деньгах. У меня был карьерный план. Я пошел в солидный клуб не только по спортивным причинам. Меня учили идти туда, где мне больше заплатят. Это бразильский путь.

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Взгляните на Неймара. Он перешел в ПСЖ только из-за денег. ПСЖ дал ему все, а теперь он хочет убежать до конца контракта. Однако сейчас самое время выразить благодарность, поблагодарить за то, что для тебя сделали. Неймар должен полностью выкладываться на поле, демонстрировать максимальную самоотдачу, ответственность, лидерские качества.

Проблема в том, что в Бразилии все пронизано жадностью, каждый хочет как можно больше денег. Нас этому учат. Неймар не виноват – так его воспитали", – сказал Жуниньо в интервью The Guardian.

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Теги
Мир Неймар ПСЖ ПСЖ Жунінью Пернамбукану
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