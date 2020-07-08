"В Бразилії вчать думати лише про гроші", – Жунінью пояснив, як Неймар опинився в ПСЖ

Відомий у минулому бразильський футболіст, а нині спортивний директор Ліона Жунінью Пернамбукану розкрив секрети виховання своїх земляків.

"В Бразилії футболістів вчать думати лише про гроші. У мене був кар'єрний план. Я пішов у солідніший клуб не лише зі спортивних причин. Мене вчили йти туди, де мені найбільше заплатять. Це бразильський шлях.

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Гляньте на Неймара. Він перейшов у ПСЖ лише через гроші. ПСЖ дав йому все, а тепер він хоче втекти до завершення контракту. Однак зараз саме час віддячити, подякувати за те, що для тебе зробили. Неймар повинен повністю викладатися на полі, демонструвати максимальну самовіддачу, відповідальність, лідерські якості.

Проблема в тому, що в Бразилії все пронизано жадібністю, кожен хоче якнайбільше грошей. Нас цього вчать. Неймар не винен – так його виховали", – сказав Жунінью в інтерв'ю The Guardian.

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