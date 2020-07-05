Неймар заключил сенсационную сделку с ПСЖ – Барселоне стоит сделать лишь один шаг

Форвард ПСЖ Неймар все еще хочет вернуться в Барселону, и сделал важный шаг для осуществления этого трансфера.

Неймар достиг договоренности с ПСЖ, что парижане отпустят его, если Барселона сделает новое предложение, сообщает AS.

Неймар проиграл суд Барселоне и вынужден вернуть каталонцам космическую сумму

Отмечается, что ПСЖ требует от бразильца максимальной самоотдачи до конца текущего сезона – парижский клуб продолжит борьбу за Лигу чемпионов в августе. Добавим, что бразилец отказывается продлевать контракт с ПСЖ, который рассчитан до 2022 года, и парижане могут вернуть часть средств, потраченных на звезду.

Напомним, в 2017 году Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор остается рекордным в истории футбола.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх