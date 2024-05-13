Гурник Забже борется за попадание в Лигу конференций. Руководство клуба надеется усилить свой состав и уже выбрало кандидата.

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Как сообщает Meczyki, Гурник Забже собирается предложить место в команде Луишу Нани, который находится без клуба после ухода из Аданы Демирспор. Португалец уже был на радарах польской команды в 2023 году, но вингер решил переехать в Турцию.

Отмечается, что в переходе Нани в Гурник лично заинтересован именитый форвард и чемпион мира-2014 Лукас Подольски.

"Год назад была тема. Затем Нани уехал в Адану в Турции. Возможно, эта тема еще вернется", – цитирует нападающего издание.

Напомним, Луис длительное время выступал за Манчестер Юнайтед, с которым добыл четыре титула чемпиона Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов. Нани регулярно вызывался в сборную Португалии. В составе национальной команды вингер становился чемпионом Европы в 2016 году.

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