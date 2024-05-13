"Я бы отправил Де Дзерби в третий дивизион. О нем много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его продвигает Гвардиола, но в этом году его Брайтон десятый или одиннадцатый в таблице.

Де Дзерби определился с клубом на следующий сезон – очередная "пощечина" для Баварии

Что выиграл Роберто на протяжении карьеры? Смотрим биографию: лишь один кубок в Украине", – цитирует Капелло Calciomercato.

Напомним, Де Дзерби с Шахтером завоевал Суперкубок Украины в 2021 году. После начала полномасштабного вторжения покинул Украину и в сентябре 2022-го трудоустроился в Брайтоне. После 36-ти туров "чайки" в турнирной таблице АПЛ идут десятыми, набрав 48 очков.

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