Товарищеский матч 21 февраля 2022 года

Динамо – РФШ – 0:1 (LIVE, 2 тайм)

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак (Караваев, 46) – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46) – Беседин (Ванат, 46)

Гол: Мареш, 21

После ничьей с Пахтакором, которой Динамо прервало победную серию, команду Луческу ждал контрольный матч против победителя прошлого сезона чемпионата Латвии. Это последняя проверка перед возобновлением сезона УПЛ, поэтому киевляне вышли в боевом составе. Шапаренко (первый точный удар) и Буяльский бомбардируют ворота латвийцев на 4 минуте. Прошла атака по правому флангу динамовцев. Забарный блокирует удар метров с 10. Цыганков нашел Де Пене перспективную позицию в штрафной – вратарь на месте. РФШ открыла счет ударом со штрафного. Петр Мареш, левый защитник с опытом выступлений за сборную Чехии, эффектно прошил стенку и Бущана.

Динамо – РФШ: онлайн-трансляция последнего матча перед возобновлением сезона

Шапаренко и Кендзера несильно приложились из-за пределов штрафной. Много фолов, уже 3 желтые карточки выписал арбитр. В частности, предупреждения получили Забарный и Кендзера. В две разрезные передачи Динамо прошло несколько линий обороны. Шапаренко на Буяльского, тот нашел Беседина. Артем обвел голкипера, но не попал в дальний угол. На финише тайма еще один момент соперника гасит Забарный, блокируя удар с нескольких метров. Весьма посредственный футбол в 1 тайме от фактически основы Динамо. Конечно, нанесли больше ударов, чем РФШ, но как-то очень далеко от того, чтобы претендовать на победу или по-настоящему доминировать над довольно скромным соперником.

Второй тайм начинается флешбэком с первого. Снова по правому полуфлангу спокойно враваются латвийцы, и только Бущан спасает в ближнем бою. Еще один удар соперника проходит из периметра, вратарь Динамо контролирует ситуацию. Только накрывает РФШ активным прессингом в 5 игроков, как Сидорчук выбивает в аут. К сожалению, далеко не в первый раз видим столь ​​печальную картину. Сколько нервов у Витиньо после простой фиксации офсайда. Караваев, Буяльский и Шапаренко несколько раз подают. Тот же Александр, вышедший вместо Дубинчака на левом фланге, таки пробивает из пределов вратарской. Неточно.