Динамо летом попытается подписать "нового Кака", который был в шаге от перехода в Реал
Динамо решило не торопиться с трансфером атакующего полузащитника Сан-Паулу Игора Гомеса.
Киевский клуб действительно интересовался 22-летним бразильцем, но официальных предложений не делал и отложил переход на лето, сообщает Globo.
Динамо добавило 6 новых игроков в заявку на сезон
Агент Гомеса заявлял, что хавбек раньше был в шаге от перехода в Реал, однако помешала пандемия коронавируса. Прошлый сезон в исполнении "нового Кака" был не слишком впечатляющим – 52 матча, 3 гола и 3 ассиста. О переходе в топ-клуб Европы уже речь не идет, поэтому игроку будут подыскивать более скромные варианты.
Добавим, что действующий контракт Гомеса рассчитан только до лета 2023 года – это позволит Динамо и другим потенциальным покупателям давить на Сан-Паулу.
Трансферы УПЛ зима-2022: массовая миграция из Динамо и Шахтера в Европу и другие переходы