Киевский клуб действительно интересовался 22-летним бразильцем, но официальных предложений не делал и отложил переход на лето, сообщает Globo.

Динамо добавило 6 новых игроков в заявку на сезон

Агент Гомеса заявлял, что хавбек раньше был в шаге от перехода в Реал, однако помешала пандемия коронавируса. Прошлый сезон в исполнении "нового Кака" был не слишком впечатляющим – 52 матча, 3 гола и 3 ассиста. О переходе в топ-клуб Европы уже речь не идет, поэтому игроку будут подыскивать более скромные варианты.

Добавим, что действующий контракт Гомеса рассчитан только до лета 2023 года – это позволит Динамо и другим потенциальным покупателям давить на Сан-Паулу.

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