Петровцы близки к тому, чтобы начать следующий сезон в качественно новых условиях.

Ингулец, который недавно официально вернулся в УПЛ после годичной паузы, планирует в следующем сезоне играть на новом стадионе, сообщает KDK.

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Старая арена, на которой играла команда, не подавалась на аттестацию в УАФ, в свою очередь соответствующие органы контроля уже начали инспекцию нового сооружения. Отмечается, что там есть подогрев поля, освещение, но хотят выяснить, в каком состоянии админздания, раздевалки и поле.

Президент клуба Александр Поворознюк заявил, что поле готово на 100% уже несколько лет, ведь на нем команда проводит тренировки. Админздания и трибуны планируют доделать до начала сезона, но не успеют облагородить территорию возле стадиона.

Напомним, сейчас Ингулец идет в Чемпионской группе Первой лиги на втором месте, отставая от Карпат, с которыми ведет борьбу за золотые медали, на 3 очка.

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