"Как только я переступил порог клуба, то сразу понял, что сделал правильный выбор. Рад здесь быть. С самолета я видел стадион, на котором свои домашние матчи проводит Рух. Это прекрасная арена. Когда прилетел во Львов, меня поразила и тренировочная база клуба. Лучшей мне не приходилось видеть раньше. Я до сих пор под впечатлением всего увиденного здесь. Знаю, что в Украине очень хороший чемпионат. С нетерпением жду старта соревнований.

Философия игры нового наставника мне знакома. В Нидерландах футбол тоже строится от защиты, а от защитника требуют начинать атаки длинной передачей. Думаю, мне не составит проблемы приспособиться к стилю игры "желто-черных".

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Опыт выступлений в Эредивизи мне поможет. Я дебютировал в профессиональном футболе в 18 лет, выиграл с Витессом Кубок, играл в Лиге Европы. В чемпионате Нидерландов мне не раз пришлось противостоять Аяксу и ПСВ, в составе которых играло и играет много сильных игроков. К примеру, тот же Нерес, сейчас перешедший в ваш чемпионат. Вскоре у нас с ним снова будет возможность встретиться, когда Рух сойдется с Шахтером.

Воспоминания о Лиге Европы? Они чудесны. В таких турнирах ты растешь как игрок. Мой клуб играл против Ниццы, цвет которой на то время защищал Марио Балотелли. Очень приятно, что удалось встретиться с ним на поле, игроком такого уровня, на который нужно равняться. Рух – молодая команда. Я тоже молод, мне всего 23. Рад, что могу поделиться с партнерами уже приобретенным опытом.

Моя цель – помочь Руху выйти на новый уровень. Место, которое "желто-черные" сейчас занимают в турнире, может быть лучше. Верю, придет время, и в ближайшие несколько сезонов Рух сможет на уровне играть с Динамо и Шахтером. Сделаю для этого все возможное", – рассказал Фай в комментарии пресс-службе Руха.

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