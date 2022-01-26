"Щойно я переступив поріг клубу, то одразу зрозумів, що зробив правильний вибір. Радий тут бути. З літака я бачив стадіон, на якому свої домашні матчі проводить Рух. Це прекрасна арена. Коли прилетів до Львова, мене вразила і тренувальна база клубу. Кращої мені не доводилось бачити раніше. Я й досі під враженням всього побаченого тут. Знаю, що в Україні дуже хороший чемпіонат. Із захопленням чекаю на старт змагань.

Філософія гри нового наставника мені знайома. У Нідерландах футбол теж будується від захисту, а від оборонця вимагають розпочинати атаки довгою передачею. Гадаю, у мене не складе проблеми адаптуватись до стилю гри "жовто-чорних".

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Досвід виступів у Ередивізі мені допоможе. Я дебютував у професійному футболі у 18 років, виграв з Вітессом Кубок, грав у Лізі Європи. У чемпіонаті Нідерландів мені неодноразово довелось протистояти Аяксу та ПСВ, у складі яких грало і грає багато сильних гравців. До прикладу, той же Нерес, який зараз перейшов у ваш чемпіонат. Невдовзі у нас із ним знову буде можливість зустрітись, коли Рух зійдеться з Шахтарем.

Спогади про Лігу Європи? Вони чудесні. У таких турнірах ти ростеш, як гравець. Мій клуб грав проти Ніцци, кольори якої на той час захищав Маріо Балотеллі. Дуже приємно, що вдалось зустрітись із ним на полі, гравцем такого рівня, на якого треба рівнятись. Рух – молода команда. Я теж молодий, мені всього 23. Радий, що можу поділитися з партнерами уже набутим досвідом.

Моя ціль – допомогти Руху вийти на новий рівень. Місце, яке "жовто-чорні" зараз посідають у турнірці, може бути кращим. Вірю, настане час, і в найближчі кілька сезонів Рух зможе на рівні грати з Динамо та Шахтарем. Зроблю для цього усе можливе", – розповів Фай у коментарі прес-службі Руха.

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