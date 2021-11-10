Новый наставник испанской Барселоны Хави Эрнандес показал публике свою команду помощников, в состав которой вошли семь специалистов.

"Блаугранас" презентовали обновленный тренерский штаб гранда, сообщает официальный твиттер клуба.

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Помощниками Хави стали его старший брат Оскар Эрнандес и Серхио Алегре. Физической подготовкой Барсы будет заниматься Иван Торрес. Ответственными за аналитическую работу стали Дэвид Пратс, Тони Лобо и Серхио Гарсия. Зато тренер вратарей Хосе Рамон Де ла Фуэнте сохранил свой пост после отставки Рональда Кумана.

К слову, премьерный матч под руководством Хави Барселона проведет 20 ноября на Камп Ноу. Соперником "блаугранас" станет принципиальный оппонент – Эспаньол.

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