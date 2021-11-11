Функціонер хоче достроково покинути Барселону, хоча його контракт розрахований до 30 червня 2022 року. Планес прагне прискорити свій відхід, щоб мати більше часу для пошуку нового місця роботи, стверджує Mundo Deportivo.

Видання стверджує, що остаточне рішення про відставку Планес ухвалив після призначення Хаві новим головним тренером. Функціонер розуміє, що легенда Барселони змінить політику клубу, тому вирішив не заважати його роботі, а свій цикл у Каталонії вважає завершеним.

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Зазначається, що для президента "синьо-гранатових" Жоана Лапорти таке рішення технічного секретаря стало несподіванкою, адже очільник клубу всіляко підтримував Планеса. Його наступником може стати ще одна легенда Барси – Карлес Пуйоль. Називають також ім'я Жорді Кройфа – ще однієї не чужої людини для каталонського клубу.

Планес приєднався до Барселони влітку 2018-го, отримавши посаду помічника технічного директора. Раніше 54-річний іспанський фахівець працював спортивним директором у Еспаньйолі, Ельче, Райо Вальєкано та Хетафе. Йому належить заслуга, зокрема, у підписанні Педрі та Рональда Араухо – нинішніх провідних гравців команди.

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