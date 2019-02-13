Кто такая Луиза Унгерер – тайная девушка Салы нарушила свое молчание после смерти футболиста

Эмилиано Сала встречался с 31-летней бразильской волейболисткой. Луиза Унгерер впервые заговорила об отношениях с погибшим аргентинским форвардом, который перешел в Кардифф за рекордные 15 миллионов фунтов, но так и не сыграет за него ни одного матча.

Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе, когда возвращался из Нанта в свой новый клуб 21 января. Самолет 28-летнего форварда, исчезнувший с радаров, затонул на дне Ла-Манша. Поиски Салы и его пилота Дэйва Ибботсона прерывали "из-за неправдоподобно низкой вероятности" найти их живыми. Впоследствии поисковая операция была возобновлена. Только 7 февраля спасатели смогли извлечь из обломков тело. Оказалось, что оно принадлежало Сале.



До последнего ничего не было известно о его тайных отношениях. Луиза Унгерер – в общем довольно закрытая персона и нарушила молчание накануне. Это волейболистка, которая выступает во Франции за Безье Анжелс. Ее Инстаграм открыт только для друзей. Когда тело нашли, она написала несколько трогательных слов: "Всегда буду любить тебя". Свои отношения они берегли и тщательно скрывали, хотя Эми несколько раз засветился на ее матчах.

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В интервью O Globo девушка призналась, что их отношения начались в сентябре 2017 года из переписки в соцсетях. Последний раз они встретились 14-го января на ее дне рождения. После 5-и лет в Нанте она перебралась в Безье, но на той неделе выпала счастливая возможность – выезд в гости к бывшей команде. Расстояние в 800 километров не мешало их любви. По состоянию на тот день последней встречи Сала был 3-м лучшим бомбардиром Лиги 1. Его 12 забитых в составе середняка Нанта голов и до сих пор позволяют входить в топ-5 голеадоров чемпионата Франции.

На ее 30-й день рождения Сала приготовил особый подарок. Гол в ворота ПСЖ, которым Нант сравнял счет. Однако судьи ошибочно не засчитали его, а команда Эмилиано проиграла 0:1. "Я сказала ему, что знаю – это мой подарок от него. Судья отменил его, но для меня это не имеет значения. Я сохранила его как подарок для себя".

В день трагического полета в Кардифф пара обменивалась сообщениями, но Луиза не хочет обсуждать это. "Он сказал, что улетает в Кардифф и осуществляет свою мечту играть в АПЛ – "лучшей лиге мира". Я действительно радовалась за него, ведь Эмилиано выглядел таким счастливым", – сказала лишь Унгерер.

"Люди узнавали его на улице, подходили и просили сделать совместное фото. Тогда я спрашивала его: "Кто, черт побери, сказал тебе забивать столько голов?" По ее словам, Сала был искренне удивлен своей внезапной славой и не понимал этого. Это был простой человек с доброй душой и чистым сердцем, "моментами даже наивный". Приятный, любил шутить.

Она тяжело пережила эту ситуацию и "хотела бы, чтобы Сала вернулся", но никого не обвиняет и осознает, что этот камбэк невозможен. Многие люди словно допрашивают ее о страшных подробностях авиакатастрофы. "Это действительно тяжело", – признается бразильянка. До момента, когда идентифицировали тело, надежда была все еще с ней. И в то же время Луиза поймала себя на мысли: "Надеюсь, что это он".

"Это была большая мука – не знать, где находится самолет, не знать, что произойдет дальше. Поиски, которые нельзя было прерывать, ежедневно приносили страдания. У меня до последнего оставалась надежда, что он жив. Теперь я должен быть счастливой для себя и для него, поскольку Эмилиано этого хотел бы", – добавила девушка Салы.

Волейбол стал для нее спасением в тяжелый период. За время поисков Салы Луиза Унгерер успела сыграть 4 матча (в первенстве Франции и Лиге чемпионов). Менее чем за 48 часов до подтверждения смерти аргентинского футболиста она вышла на паркет, чтобы провести очередную игру, хотя тренер и настаивал, чтобы его либеро отдохнула. Единственный момент, когда Луиза может не думать о всей этой трагедии, наступает во время матчей. Хотя и здесь слезы часто катятся по лицу в конце игр или в раздевалке. Даже после побед.

Одно из его многочисленных тату появилось в его честь: 9-й номер, "Эми навсегда". Она собирается жить для себя и для него тоже. Ведь, как Сала всегда говорил ей: "Спасибо за то, какой ты есть".

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