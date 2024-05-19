Главный тренер Реала Карло Анчелотти оказался перед серьезной дилеммой – даже по статистике у украинца практически одинаковые показатели с бельгийцем.

Уже меньше чем через 2 недели Реал сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Эксперты и болельщики до сих пор ломают копья относительно того, кто должен выйти в решающем матче самого престижного еврокубка – сверхопытный Куртуа или Лунин, который достойно заменил бельгийца и стал соавтором нынешних достижений мадридцев.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти пытается не ошибиться с выбором голкипера, однако даже цифры не помогают ему принять окончательное решение. По сообщению Relevo, среди всех вратарей топ-5 европейских лиг, которые сыграли по крайней мере 900 минут во всех турнирах в 2023-2024 годах, Лунин имеет десятый самый высокий процент сейвов (76,52%). Почти такой же процент, как у Куртуа в 2022-2023 годах (76,44%) и чуть ниже, чем у бельгийца в сезоне 2021-2022 (77,44%). Количество отраженных ударов также было похожим: 10,79 за 90 минут у Лунина и 11,31 у Куртуа.

Кроме того, в прошлом сезоне Куртуа пропустил 56 голов из 68 ожидаемых (18%). В свою очередь процент спасения от Лунина составляет 23% – 32 забитых гола из потенциальных 41.

Таким образом, главным преимуществом Куртуа остается его статус и опыт – у многих до сих пор в памяти финал 2022 года против Ливерпуля, в котором бельгиец продемонстрировал исключительную игру, выдав девять сейвов.

Напомним, дуэль между Реалом и Боруссией Д состоится 1 июня на Уэмбли.

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