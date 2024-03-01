"Я завжди очікую найкращого від наших суперників. Я не кажу ні слова про те, що роблять опоненти, я занадто їх поважаю. Моя величезна повага клубу й Еріку Тен Хагу.

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Манчестер Юнайтед був хорошим з Моурінью, з Сульшером. У клубу найвищий рівень. У 2024 році вони програли лише один матч, у них є стабільність.

У великих клубах необхідно перемагати. Команді Тен Хага непросто після неймовірного періоду Фергюсона. Раніше великі клуби проявляли більше терпіння. Зараз тиску більше", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зіграють в неділю, 3 березня. Початок матчу о 17:30 за київським часом.

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