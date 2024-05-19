Гвардиола останется в Манчестер Сити – наставник четко ответил относительно планов
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сделал заявление относительно своего будущего во главе "горожан".
Гвардиола подтвердил, что останется главным тренером Ман Сити в следующем сезоне, сообщает Фабрицио Романо.
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"Да, у меня есть контракт, и я хочу быть здесь. Я планирую быть здесь в следующем сезоне", – приводит он слова Пепа.
Напомним, Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. За этот период времени "горожане" 5 раз становились чемпионом АПЛ, дважды выиграли Кубок и Суперкубок Англии, 4 раза побеждали в Кубке Лиги и по разу одержали победу в Лиге чемпионов и клубном Чемпионате мира.
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