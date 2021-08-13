Новичок Премьер-лиги уступил вице-чемпиону (0:2), но после 4-х туров набрал 6 очков и держится в верхней половине таблицы. Валерий Кривенцов, который много лет провел в Шахтере как игрок и тренер, отдал должное своей бывшей команде.

Шахтер – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Видимо, все матчи с участием Шахтера будут проходить по такому сценарию, где они будут большую часть игрового времени владеть мячом. А остальные команды уже сами будут выбирать, как против них играть. Мы сегодня попытались быть также на мяче, насколько это возможно. Однако наши ошибки не позволяли нам конвертировать выход из обороны в полноценные атаки. Я хочу поздравить Шахтер с победой, пожелать успеха в игре с Монако. А мы увидели уровень, к которому будем стремиться.

Мое прошлое в Шахтере? Сейчас все мои мысли связаны с Металлистом 1925 У нас очень интересный, амбициозный проект. Поэтому, конечно, я желаю своей родной команде успеха и быть наверху во всех соревнованиях, где они участвуют. А мы шаг за шагом будем стремиться к этому уровню", – рассказал Кривенцов в эфире телеканала "Футбол 1".

Следующий матч харьковчане сыграют 20 августа против Ворсклы.

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