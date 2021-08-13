Новачок Прем'єр-ліги поступився віце-чемпіону (0:2), але після 4-х турів набрав 6 очок та тримається у верхній половині таблиці. Валерій Кривенцов, який чимало років провів у Шахтарі як гравець і тренер, віддав належне своїй колишній команді.

Шахтар – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Мабуть, всі матчі за участі Шахтаря будуть проходити за таким сценарієм, де вони будуть більшу частину ігрового часу володіти м'ячем. А решта команд вже самі будуть обирати, як проти них грати. Ми сьогодні спробували бути також на м'ячі, наскільки це можливо. Проте наші помилки не дозволяли нам конвертувати вихід з оборони у повноцінні атаки. Я хочу привітати Шахтар з перемогою, побажати успіху в грі з Монако. А ми побачили рівень, до якого будемо прагнути.

Моє минуле в Шахтарі? Зараз всі мої думки пов'язані з Металістом 1925. У нас дуже цікавий, амбітний проект. Тому, звісно, я бажаю своїй рідній команді успіху та бути нагорі у всіх змаганнях, де вони беруть участь. А ми крок за кроком будемо прагнути до цього рівня", – розповів Кривенцов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Наступний матч харків'яни зіграють 20 серпня проти Ворскли.

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