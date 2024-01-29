Форвард житомирцев, а по совместительству чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями от встречи с одноклубниками.

"Появилась свободная минутка, приехал поддержать ребят. Утром сделал все свои дела, провел тренировку и приехал посмотреть игру. Для меня это глоточек свежего воздуха, потому что я нахожусь в замкнутом кругу – четвертый месяц в тренировочном лагере. Так что это прямо вау.

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Проветрился, проехался, увидел ребят, новые лица. Пообщаемся немножко. Все замечательно. А потом обратно в лагерь.

Я немножко опоздал – приехал в конце первого тайма. Во второй половине игры ребята поджали и забили гол. Немножко не хватило для еще одного забитого мяча. Замечательная игра, замечательная практика для того, чтобы они не расслаблялись. Они все крутые, все молодцы. Они знают, что им надо это.

Идем к большим победам, к чемпионству в УПЛ. Обязательно хочется выйти в еврокубки и бороться за европейские титулы. Это реально и возможно. Кто-то скажет: "Да куда вам". Мне тоже так много лет говорили, но тот, кто идет, осилит дорогу.

Когда меня ждать в Полесье? Выполню работу, которая меня ждет, и приеду в тренировочный лагерь. Немножко отдохну, посмотрю, как мое тело будет реагировать на другие задачи и другую работу, и продолжу уже в "стае". Дебютирую ли в УПЛ в текущем сезоне? Дай бог! Дай бог, чтобы так произошло", – сказал Усик в комментарии пресс-службе Полесья.

Напомним, в июле 2023-го 37-летний Александр подписал с Полесьем однолетний контракт. Сейчас он готовится к бою Тайсоном Фьюри, который пройдет в столице Саудовской Аравии 17 февраля. В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе впервые с 2000 года (тогда это звание носил Леннокс Льюис). Кроме того, Усик и Фьюри определят первого в истории "абсолюта", который будет владеть четырьмя основными чемпионскими поясами.

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