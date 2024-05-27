"Нет, я не чувствую облегчения. Мы хотели продолжить, однако клуб принял другое решение, и мы должны его уважать. Мне было грустно вчера, а сейчас мне еще грустнее. Я хотел продолжить, но это невозможно. Такой футбол, такая жизнь.

Я думаю, что работа, которую мы проделали в этой сложной ситуации, не была по достоинству оценена. Мы приехали, когда Барса была девятой, а финишировали вторыми. В прошлом году мы выиграли два титула. В этом году не сложились четыре ключевых матча. Мне грустно, но это моя работа.

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От меня были очень большие ожидания, ведь я был игроком лучшей Барселоны в истории. Это сыграло против меня. У меня такое ощущение, что мы сделали эту работу во время землетрясения. Мы никогда не имели покоя. Я просил стабильности, но мы ее так и не получили.

Клуб превыше всего – это очевидно. Я должен принять это решение.

Наши отношения с игроками замечательные. Это будет наше наследие. Я горжусь нашей работой. Для меня было настоящей честью руководить клубом всей моей жизни. Я счастлив, потому что знаю, что болельщики ценят работу, которую мы проделали. Для меня будет честью когда-то снова возглавить клуб всей моей жизни.

Что могу посоветовать следующему тренеру? Я сказал бы, что ему придется столкнуться с очень сложной ситуацией. Новому тренеру скажу такое – ты будешь страдать. Это тяжелая работа, и тебе придется набраться терпения. Единственное, что может спасти тебя в этом клубе – это победы", – приводит слова Хави Barca Universal.

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