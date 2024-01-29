Форвард житомирців, а за сумісництвом чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився емоціями від зустрічі з одноклубниками.

"З'явилась вільна хвилинка, приїхав підтримати хлопців. Зранку зробив всі свої справи, провів тренування і приїхав подивитися гру. Для мене це ковточок свіжого повітря, тому що я перебуваю у закритому колі – четвертий місяць в тренувальному таборі. Так що це прямо вау.

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Провітрився, проїхався, побачив хлопців, нові обличчя. Поспілкуємося трошки. Все чудово. А потім назад в табір.

Я трошки спізнився – приїхав наприкінці першого тайму. У другій половині гри хлопці підтиснули та забили гол. Трошки не вистачило для ще одного забитого м'яча. Чудова гра, чудова практика для того, щоб вони не розслаблялися. Вони всі круті, всі молодці. Вони знають, що їм треба це.

Йдемо до великих перемог, до чемпіонства в УПЛ. Обов'язково хочеться вийти в єврокубки та боротися за європейські титули. Це реально та можливо. Хтось скаже: "Та куди вам". Мені теж так багато років казали, але той, хто йде, подужає дорогу.

Коли мене чекати у Полісся? Виконаю роботу, яка мене чекає, і приїду до тренувального табору. Трошки відпочину, подивлюся, як моє тіло реагуватиме на інші завдання та іншу роботу, і продовжу вже в зграї. Чи дебютую в УПЛ у поточному сезоні? Дай боже. Дай боже, щоб так сталося", – сказав Усик у коментарі прес-службі Полісся.

Нагадаємо, в липні 37-річний Олександр підписав з Поліссям однорічний контракт. Нині він готується до бою Тайсоном Ф'юрі, який пройде у столиці Саудівської Аравії 17 лютого. У цьому поєдинку визначиться абсолютний чемпіон світу в супертяжкому дивізіоні вперше з 2000 року (тоді це звання носив Леннокс Льюїс). Окрім того, Усик і Ф'юрі визначать першого в історії "абсолюта", який володітиме чотирма основними чемпіонськими поясами.

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