Новички УПЛ отдувались за всех в течение очередного дня сборов.

Зимние сборы, спарринги клубов УПЛ

Оболонь – Баник Острава – 1:3

Голы: Тарануха 28 – Шин 32, 59, Танко 90

Оболонь – Градец-Кралово – 0:2

Голы: Шашинка 49, Коубек 75

Полесье – Сталь Мелец – 1:1

Голы: Шабанов, 57 – Шкурин, 26

Млада Болеслав – ЛНЗ – 5:1

Голы: Карафиат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Житны, 80 – Тищенко, 83 (пен.)

Сегодня играли исключительно команды, которые пополнили УПЛ в сезоне 2023/24. Оболонь вообще провела два спарринга против представителей чемпионата Чехии. Оба матча завершились поражением подопечных Валерия Иващенко.

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Полесье расписало ничью со Сталью Мелец. Поляки вышли вперед благодаря голу бывшего нападающего Динамо – белоруса Ильи Шкурина. Команда Калитвинцева отыгралась в дебюте второй половины. В хаосе на подаче штрафного лучше всех разобрался еще один экс-игрок киевского гранда – Артем Шабанов.

Бессилие украинского футбола против чешского "ярче" всех продемонстрировал ЛНЗ. Черкасцы потерпели разгромное поражение 1:5 от Млады Болеслав. Возможно, кто-то обратит внимание на 26-летнего нападающего Матея Пулкраба, отгрузившего ЛНЗ хет-трик.

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