Экс-игроки Динамо организовали ничью Полесья, Оболонь проиграла дважды в день, унижение ЛНЗ 1:5: спарринги клубов УПЛ
Новички УПЛ отдувались за всех в течение очередного дня сборов.
Зимние сборы, спарринги клубов УПЛ
Оболонь – Баник Острава – 1:3
Голы: Тарануха 28 – Шин 32, 59, Танко 90
Оболонь – Градец-Кралово – 0:2
Голы: Шашинка 49, Коубек 75
Полесье – Сталь Мелец – 1:1
Голы: Шабанов, 57 – Шкурин, 26
Млада Болеслав – ЛНЗ – 5:1
Голы: Карафиат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Житны, 80 – Тищенко, 83 (пен.)
Сегодня играли исключительно команды, которые пополнили УПЛ в сезоне 2023/24. Оболонь вообще провела два спарринга против представителей чемпионата Чехии. Оба матча завершились поражением подопечных Валерия Иващенко.
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Полесье расписало ничью со Сталью Мелец. Поляки вышли вперед благодаря голу бывшего нападающего Динамо – белоруса Ильи Шкурина. Команда Калитвинцева отыгралась в дебюте второй половины. В хаосе на подаче штрафного лучше всех разобрался еще один экс-игрок киевского гранда – Артем Шабанов.
Бессилие украинского футбола против чешского "ярче" всех продемонстрировал ЛНЗ. Черкасцы потерпели разгромное поражение 1:5 от Млады Болеслав. Возможно, кто-то обратит внимание на 26-летнего нападающего Матея Пулкраба, отгрузившего ЛНЗ хет-трик.
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